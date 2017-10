Aantal verkeersongelukken rond Arnhem en Nijmegen verdubbeld

ARNHEM - Het aantal verkeersongelukken rond Arnhem en Nijmegen is in vier jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Incident Management Nederland (SIMN), een samenwerkingsverband tussen verzekeraars en wegbeheerders.

Op de A12 bij Arnhem nam het aantal verkeersongevallen toe met 91 procent. Op de A73 bij Nijmegen was er in vier jaar tijd een stijging van 131 procent.

Bergingsbedrijven kwamen de afgelopen twaalf maanden in Gelderland in actie bij 3125 ongelukken op hoofdwegen, 45 procent meer dan vier jaar geleden. In heel het land ging het om bijna 26.000 ongelukken, een stijging van ruim 27 procent.

Verbreding van de weg is goed voor de verkeersveiligheid, zegt de SIMN. Zo daalde het aantal ongelukken op de A12 bij Ede met 19 procent.

Smartphone achter het stuur

In De Telegraaf zegt SIMN-secretaris Ivo Wildenberg dat de stijging waarschijnlijk wordt veroorzaakt door het gebruik van smartphones achter het stuur. 'Het aantal ongevallen op snelwegen daalde jarenlang, tot ruim 20.000 per jaar in 2013. Maar sindsdien hebben we jaarlijks te maken met een stijging', zegt Wildenberg.

'De infrastructuur en auto's zijn de laatste jaren verbeterd en veiliger geworden, maar toch hebben we de ene na de andere klapper op de weg. Dat wijst erop dat we niet goed opletten', aldus Wildenberg.