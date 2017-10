Zesde brand op rij in Epe, chalet verwoest

EPE - In Epe is opnieuw een brand geweest. In de nacht van woensdag op donderdag brandde een chalet af. Het is de zesde brand in korte tijd. Het gaat om een woning bij campingpark De Koekamp.