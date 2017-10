Opnieuw brand in Epe

EPE - In Epe is afgelopen nacht opnieuw een chalet afgebrand. Dat is de zesde brand in korte tijd. Het gaat om een woning bij camping park De Koekamp.

De brandweer kreeg om 3.45 u de melding van de brand. Het korps uit Epe kreeg bij de bestrijding van het vuur assistentie uit Oene en Oldebroek. De politie zette tijdens de brand de omgeving af voor toeschouwers en nam hier en daar gegevens op van hen. Het huisje is makkelijk bereikbaar vanaf de doorgaande route de Tongerenseweg (N309), dus als de brand is aangestoken kan de dader snel verdwenen zijn. De technische recherche doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.