Waar zijn de Chickfriend-verdachten?

LUNTEREN - Ze waren woensdagavond nog niet thuis, na maandenlang vast te hebben gezeten in voorlopige hechtenis. Martin van de B. uit Barneveld en Mathijs IJ. uit Nederhemert zijn nog verdachten in de fipronilzaak, maar mogen die in vrijheid afwachten. Dat besliste de raadkamer van de rechtbank in Zwolle woensdag.

Bij het agrarisch bedrijf van de schoonouders van Martin in Lunteren komt een uit de kluiten gewassen hond op de verslaggever afrennen. Kennelijk al gegeten, want de viervoeter gaat niet over tot bijten. Een zwager van Martin komt buiten en staat de verslaggever vriendelijk te woord, maar hij wil niet dat zijn verhaal gepubliceerd wordt. Voor Martin is het extra zwaar geweest de afgelopen maanden in de cel, want zijn vrouw is hoogzwanger. Ook voor de hele familie is het ingrijpend.

'Sommigen gaan te ver'

Voor het huis van Martin in Barneveld staat 's avonds een keurige gezinsauto. De buitenlamp brandt, net als een lamp in de gang. Zo is te zien door de ruit van de voordeur. In de woonkamer is het donker, boven zijn de rolluiken gesloten. Bij aanbellen komt geen teken van leven. Een buurman is de journalisten zat, maar blijft vriendelijk: 'Sommige persmensen gaan te ver en willen woorden in je mond leggen.'

Bij de woonboerderij van Mathijs in Nederhemert liggen de meeste omliggende vrijstaande huizen er stil en donker bij met gesloten rolluiken. Bij Martin is er licht, binnen in een garage. Door de kleine ruiten hoog boven in de grote deur zijn net een man en een vrouw te zien, die voorover gebogen werkzaamheden verrichten. Maar wat ze precies doen, is niet duidelijk. Op aanbellen wordt niet gereageerd. Wanneer de verslaggever op de deur van de garage klopt, kijkt de man even op. Maar hij wendt zijn hoofd dan al weer snel af en gaat door met waar hij mee bezig is.

