Reizigers gratis met lijnbus in Arnhem

ARNHEM - De gemeente Arnhem begint een proef waarbij reizigers een uur gratis gebruik kunnen maken van de bussen van Breng. Het gaat dan om bussen tussen 19.00 uur en 20.00 uur die vanuit het centrum vertrekken. Dit om bezoekers en inwoners te stimuleren langer in de stad te blijven en zo de spits te mijden.

De gemeente hoopt zo op minder files en minder volle bussen tijdens de spits. Zelf spreekt de gemeente van een 'happy hour' in de spits. Er zitten alleen wel een paar voorwaarden aan om gebruik te maken van de gratis bus. Zo moet de gebruiker een vrijkaartje uitprinten of het kaartje downloaden in de ErvaarhetOV-app.

De gemeente Arnhem heeft in het verleden vaker van deze happyhouracties uitgevoerd. Zo konden mensen rekenen op een cadeaukaart als ze met de auto na 18.00 uur vertrokken. Momenteel loopt er ook nog een actie voor fietsers.