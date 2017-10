Hert zien op de Veluwe? Daar staat wat tegenover...

ARNHEM - Als wilde dieren voor schade zorgen, dan moet daar een betere vergoeding tegenover staan. Daarbij gaat het vooral om de schade die dieren als herten en wilde zwijnen aanrichten bij boeren. Daarvoor pleiten Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Gelders Landschap en de Zoogdiervereniging bij de provincie Gelderland.

Vooral op de Veluwe is er veel schade voor boeren. Om in Gelderland in aanmerking te komen voor een schadevergoeding moet elke keer 300 euro worden betaald voor het in behandeling nemen van een verzoek om schadevergoeding en dat is onredelijk vindt boerenbelangenbehartiger LTO.

Groene dienst

'Boeren verlenen een groene dienst, net als bij weidevogels. Wij zorgen ervoor dat mensen die herten kunnen zien, zet er dan ook wat tegenover', aldus Dirk Dekker van LTO. 'De wildstand is al jaren een probleem bij de agrarische enclave, en nu groter dan ooit'.

'We zitten elkaar vaak in de weg. We lopen daar dagelijks tegenaan en het is niet prettig om dagelijks te ervaren dat boeren worden beknot in hun bedrijf', concludeert Willem van Vliet van Gelders Landschap. Daar sluit ook Natuurmonumenten zich bij aan. Het is een keuze om herten en zwijnen te willen, en zichtbaar te maken. Daar moeten de buren dan niet alleen de lasten van dragen. Luc Berris van Natuurmonumenten: 'Er zijn veel verschillende belangen en die moet je allemaal bedienen.'

Statiegeld

Provinciale Staten van Gelderland buigen zich binnenkort over het faunabeleid. Daarbij komt ook het behandelbedrag bij schade door wild aan de orde. Een aantal Statenleden voelt voor het afschaffen van het behandelbedrag om daar een statiegeldregeling voor terug te laten komen. Dat betekent dat als de schadevergoeding wordt toegekend, de indiener het bedrag van 300 euro terug zou krijgen. Het is nog niet duidelijk of daar een meerderheid voor is.