Leerlingen hebben topoverleg in Europees Parlement

STRASBOURG - Zo'n twintig leerlingen van het Stedelijk Scholengemeenschap Nijmegen hebben deze donderdag topoverleg in het Europees Parlement in Straatsburg. Daar gaan zij praten met Europarlementariërs en met zo'n 500 jongeren uit alle andere EU-lidstaten over mensenrechten en migratie.

Deze leerlingen komen uit 5 en 6 havo en volgen allemaal het keuzevak Cambridge Engels. De school vindt het erg belangrijk om naar het Europees Parlement te gaan. 'Zo'n 50 procent van de wetgeving wordt op Europees niveau gemaakt, daar krijgen deze kinderen allemaal mee te maken', aldus een lerares van de school.

Drukke dagen

Voorafgaand aan de bijeenkomst in Straatsburg bezoeken de leerlingen het slagveld van Verdun, waar in de Eerste Wereldoorlog zwaar is gevochten. Verder bezoeken zij de binnenstad van Straatsburg.

De volgende dag houden de leerlingen onder andere een pitch waarin zij (in het Engels) hun eigen school voorstellen in de plenaire vergaderzaal van het Europees Parlement. 's Middags praten ze in werkgroepen over Europese zaken zoals duurzame ontwikkeling, mensenrechten, migratie en integratie, werkgelegenheid en de toekomst van Europa. De conclusies worden door een leerling in de grote zaal gepresenteerd.

Euroscola

Deze reis wordt op initiatief van het Europees Parlement onder de naam Euroscola gehouden. Het programma biedt een aantal keer per jaar deze reis aan, aan jongeren uit de hele Europese Unie. De school uit Nijmegen is de enige uit Nederland die deze keer deelneemt.