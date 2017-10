Bruls staat open voor legale wietteelt, maar tempert enthousiasme

NIJMEGEN - Burgemeester Hubert Bruls bevestigt naar aanleiding van vragen van Noël Vergunst (GroenLinks), die mede namens D66 zijn gesteld, dat hij bereid is Nijmegen aan te melden als proefgemeente voor een landelijk experiment met legale wietteelt.

Wel tempert Bruls het enthousiasme bij sommige partijen. De burgemeester is niet van plan zich zomaar te conformeren aan landelijke eisen en trekt zijn steun in als er voortekenen zijn van een mogelijke verstoring van de openbare orde.

Kanttekeningen

Ook bij de interpretatie van de plannen zet Bruls wat kanttekeningen. 'Er wordt geroepen dat er op een centrale plek geteeld gaat worden. Dat staat nergens. Ook staat er niet dat de proef binnen zes maanden van start kan gaan, maar dat er binnen die periode wet- en regelgeving komt. Er is ook geen doel vastgesteld voor deze proef.'

Bruls benadrukt dat er geen overleg kan plaatsvinden op landelijk niveau als er nog geen nieuwe minister is aangesteld. Saillant detail is dat hij zelf in de running zou zijn om minister van Veiligheid en Justitie te worden. De burgemeester houdt zich hierover op de vlakte.

