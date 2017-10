Vermissing Anne Faber: specialisten kammen natuurgebied uit bij Zeewolde

ZEEWOLDE - In de zoektocht naar Anne Faber heeft de politie een groot gebied afgezet bij Zeewolde. Agenten zoeken in natuurgebied de Stille Kern naar sporen van de vermiste Arnhemse, die in Utrecht woont.

Nieuwe onderzoeksinformatie geeft volgens de politie aanleiding om de zoektocht naar Anne uit te breiden naar een gebied rondom de Flediteweg in de buurt van het golfresort Zeewolde in Flevoland. De politie kan op dit moment geen antwoord geven op de vraag welke informatie dit betreft.

ME en speurhonden

Er wordt gezocht door de ME en speurhonden. Ook cirkelt er een politiehelikopter in de lucht. Verslaggever Anne-Marie Verhagen van RTV Utrecht, zag een busje van het Nederlands Forensisch Instituut het natuurgebied in rijden.

Alleen specialisten in zoekgebied

De politie laat via Twitter weten dat veel mensen naar Zeewolde willen komen om te helpen zoeken. Ze benadrukt dat dit niet nodig is en dat momenteel alleen specialisten worden ingezet.

Zeewolde is de voormalige woonplaats van de 27-jarige Michael P., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van Anne Faber. Hij werd maandag aangehouden in Den Dolder.

Verdachte reed mogelijk in auto

De politie doet nog geen mededelingen over de auto waarover Michael P. mogelijk de beschikking zou hebben gehad. De verdachte reed volgens de Telegraaf in de auto van zijn moeder. Diverse getuigen zouden hem in Spakenburg hebben zien rijden.

De vermiste Anne groeide op in Arnhem en studeerde in Nijmegen. Inmiddels is ze al 12 dagen spoorloos.

