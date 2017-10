Sportclubs zetten hoog in op verduurzaming

LED-verlichting op de velden en in het clubhuis, zonnecollectoren op het dak, geïsoleerde muren: al die maatregelen bij elkaar kunnen ervoor zorgen dat het gebruik van gas, water en licht bij de sportclub flink omlaag gaat. En dat scheelt behoorlijk op de rekening, verwacht Rik Budel van voetbalvereniging Olympia in Velp.

Alleen vraagt het ook om een investering en lang niet alle clubs hebben daar geld voor. Zo was Olympia een paar jaar geleden bezig met een nieuw kunstgrasveld waar ook verlichting bij moest. Traditionele verlichting kost zo'n 25.000 euro, ledverlichting 45.000 euro. 'Elke euro die je uitgeeft moet je verantwoorden naar de leden', vertelt Budel van VVO. 'Dit verdien je over een aantal jaren weer terug, maar het is toch een flinke investering in één keer'.

De Groene Club

Via het initiatief van de KNVB, de Groene Club, krijgen verenigingen eerst een energiescan. Daaruit moet duidelijk worden waarop de club kan besparen. Dat kan met kleine maatregelen, zoals lampen die kapot gaan vervangen door ledlampen.

Maar uit de scan kunnen ook grote projecten komen, zoals het isoleren van de kleedkamers. Uiteindelijk kunnen deze kosten via een lening betaald worden. Budel hoopt dat de KNVB straks ook voor kortingen kan zorgen, door bijvoorbeeld ledverlichting groot in te kopen. Of voor clubs een gezamenlijk duurzaam energiecontract af te sluiten.

Flinke slag voor het milieu

De provincie hoopt dat door de plannen een flinke slag gemaakt kan worden in het energieneutraal maken van Gelderland. Het doel is uiteindelijk dat Gelderland in 2050 energieneutraal is.

De KNVB heeft in Oost-Nederland zo'n 260.000 leden en in Gelderland zijn er 350 voetbalclubs die bij de bond zijn aangesloten. 'Dat is een enorm potentieel', zegt Gelders gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. En dan doen straks ook nog de hockeybond en de tennisbond mee.

'We gaan in overleg met banken en beleggers zodat clubs dit tegen een zo laag mogelijk rentepercentage kunnen gaan doen', aldus Van Dijk. De provincie draagt vooral bij door het inzetten van een adviseur. Die kan de clubs helpen om gebruik te maken van bestaande subsidieregelingen voor duurzame verbouwingen.

Ook ouders van voetballende kinderen zijn erg blij met het initiatief. 'Ik denk dat het belangrijk is dat we op zoveel mogelijk plekken voor het milieu zorgen. Een andere ouder geeft aan dat 'het ook belangrijk is voor volgende generaties om zo energieneutraal mogelijk te zijn'.