'Nauwelijks bekend of maatregelen tegen aanrijdingen met wild werken'

ARNHEM - Het aantal wildaanrijdingen stijgt jaarlijks. Toch is niet bekend of maatregelen om het aantal aanrijdingen omlaag te brengen wel echt werken. Sterker nog, het lijkt er op dat een aantal maatregelen, zoals wildreflectoren en waarschuwingsborden, geen effect hebben. Dat zegt de Wageningse onderzoeker en ecoloog Edgar van der Grift. Hij pleit voor meer onderzoek.

Van der Grift, verbonden aan de Wageningen Universiteit, is bezig met een onderzoek naar hoe goed maatregelen tegen wildaanrijdingen werken. De eerste resultaten zijn teleurstellend, vindt hij.

Borden die automobilisten waarschuwen voor overstekend wild of het gebruik van reflectoren om de dieren af te schieten: er is geen wetenschappelijk bewijs dat het werkt. 'En dat terwijl die reflectoren net overal in de Achterhoek zijn opgehangen', zegt Van der Grift. 'Door meer onderzoek te doen, weet je wat er werkt en wat niet.'

Hoe meer wild, hoe meer aanrijdingen

De ecoloog sprak tijdens een bijeenkomst van Provinciale Staten van Gelderland over wildbeheer en jacht. De Statenleden zijn bezig met nieuw beleid als het gaat om het beheren van wilde dieren als herten en zwijnen in Gelderland.

Het aantal herten en zwijnen is de afgelopen jaren enorm toegenomen en het kost de wildbeheereenheden in Gelderland moeite om het aantal dieren onder controle te houden.

'Snelheidverlaging kansrijk'

Dat er een samenhang is tussen het aantal dieren en het aantal aanrijdingen, is wel duidelijk. Hoe meer dieren, hoe meer aanrijdingen. Maar wat moet er dan gebeuren? 'Ecoducten lijken te werken in combinatie met rasters. Als een van de weinig maatregelen. Ook is het verlagen van de snelheid op wegen door gebied met veel wild kansrijk. Daar wordt nu in Duitsland onderzoek naar gedaan', legt Van der Grift uit. 'Maar ook naar hoe ecoducten met rasters werken is weinig onderzoek verricht.'

De resultaten die deze woensdag zijn gepresenteerd, komen uit een veel groter onderzoek naar wildaanrijdingen. Dat zal pas over een aantal maanden klaar zijn.