Paddenstoelen zijn onmisbaar in de natuur

NEERIJNEN - Paddenstoelen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem. De schimmels ruimen de afgebroken houtstukken op.

'Paddenstoelen kunnen als enigen hout van bomen afbreken', vertelt boswachter Jan Taat. 'De schimmels zitten op verrotte plekken op een boom. Hierdoor brokkelt het af en blijft een boom leven. Het hout dat op de grond valt, ruimen ze op.'



De boswachter neemt radioverslaggever Laurens Tijink mee naar een paddenstoelenrijk gebied op Landgoed Waardenburg en Neerijnen. Deze bijzondere paddenstoelen komen ze tegen.





Op de foto zie je rechts een Mycena en links een korstzwam.

Duizenden paddenstoelen

In Nederland zijn er 6000 verschillende soorten paddenstoelen. Op het landgoed komen er 200 voor.

'De beroemdste: rood met witte stippen kom je hier niet tegen', vertelt Jan Taat. Landgoed Waardenburg en Neerijnen is één van de twee afwijkende gebieden dat bestaat uit rivierkleibos. 'Er zit veel kalk in de grond en daarom kan je hier veel kalkhoudende paddenstoelen vinden.'





Op de foto zie je een Parelamaniet.

Aantasten bomen

Maar sommigen soorten hebben het ook gemunt op gezonde bomen. De honingzwam, die volop in dit gebied voor komt, is een goed voorbeeld hiervan. Deze zwammensoort tast gezonde eiken aan. 'Het proces kan lang duren, maar uiteindelijk overleeft de eik het niet.' De zwam kan namelijk draden maken onder de grond en zo ook andere bomen aantasten', vertelt de boswachter.





Foto Honingzwam gemaakt door Jan Taat

Op de foto zie je een Porseleinzwam.

