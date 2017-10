Fransche school Culemborg

ARNHEM - Van Armenschool tot Fransche School. Van vloedlokaal tot theater. Dat is in het kort de bewogen geschiedenis van een bijzonder gebouw in het centrum van Culemborg. In een tijd dat er nog geen leerplicht bestond, besloot de gemeente Culemborg dat de Culemborgse kinderen toch de gelegenheid moest hebben om naar school te gaan. Goed voor de jeugd. Goed voor de toekomst van de stad. In 1846 werd daartoe de armenschool opgericht. Gratis toegankelijk. Maar het gebouw kreeg nog een functie: vloedlokaal. Een plaats op een hoger gelegen deel van de stad, waar inwoners hun heil konden zoeken als de Lek overstroomde. In die hoedanigheid deed het één keer dienst: in 1855.Toen de armenschool uit het gebouw vertrok aan het einde van de negentiende eeuw, was het een aantal jaren Fransche School. Een school voor de gegoede kinderen, die er ook Franse les kregen.Vervolgens was het van alles. Maar sinds 1981 is het theater 'De Fransche School'.

