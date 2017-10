Vermiste vrouw uit Doetinchem is terecht

Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - De 34-jarige vrouw uit Doetinchem die sinds afgelopen vrijdag werd vermist, is terecht. Ze is in goede gezondheid aangetroffen, meldt de politie.

De vrouw verdween uit een instelling van GGNet. Dat is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg. Details over haar terugkeer zijn niet bekendgemaakt.

