Angst voor vleeskuikenhouderij: GGD overstelpt met vragen

DOETINCHEM - De mogelijke vestiging van een biologische vleeskuikenhouderij in Wehl roept veel vragen op bij omwonenden. Ze maken zich onder meer zorgen om hun gezondheid. Bij de GGD zijn bijna 400 vragen binnengekomen over de komst van het bedrijf KemperKip. Ook de GGD zelf en de gemeente hebben vragen gesteld.

Kemperkip wil in Wehl (gemeente Doetinchem) meerdere stallen bouwen voor in totaal zo'n 50.000 kuikens. Het is een biologisch bedrijf waarbij het de bedoeling is dat de dieren ook veel buiten zijn.

Opnieuw bekijken

In 2015 stemden burgemeester en wethouders van Doetinchem - onder voorwaarden - in met de komst van KemperKip naar Wehl, maar naar aanleiding van nieuwe gezondheidsonderzoeken dit jaar, wordt dit opnieuw bekeken door de gemeente.

Uit de nieuwe onderzoeken blijkt onder andere dat mensen die binnen een straal van een kilometer van een pluimveebedrijf wonen, meer kans hebben op longontsteking, ongeveer 10%.

Fijnstof en vogelgriep

Veel vragen gaan over die gezondheidsrisico's: Hoe groot is het risico op fijnstof? Wat betekent het voor de gezondheid als je in de buurt van een biologische kippenhouder fietst of wandelt? Wat is het risico voor omwonenden om vogelgriep te krijgen?

Deze woensdagavond worden alle vragen beantwoord tijdens een bijeenkomst met deskundigen. De vragen zijn voorgelegd aan experts binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en bijvoorbeeld Wageningen University & Research (WUR).

Besluit voor eind 2017

Na deze avond zet de GGD alles op een rijtje en komt eind oktober dan met een nieuw advies naar het college van burgemeester en wethouders. Dat moet dan opnieuw een besluit nemen over de vestiging van KemperKip. Eind dit jaar moet er duidelijkheid zijn.