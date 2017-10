Wereldvoedseldag: dunne lijn tussen overgewicht en met honger naar bed

EDE - Een groentemasterclass, excursies naar een zuivellaboratorium, de stal in of op supermarktsafari; Ede staat deze zaterdag in het teken van Wereldvoedseldag.

De dag is een internationale bewustwordingsdag die in 1979 in het leven is geroepen door de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor voedselzekerheid. 'In Somalië, Zuid-Soedan, Jemen en Nigeria heerst er op dit moment hongersnood. Dat betekent dat een kleine miljard, 1 op de 9 mensen, ‘s avonds met een lege maag naar bed gaat', aldus de organisatie van Wereldvoedseldag.

En toch... veel mensen zijn te zwaar

'Gek genoeg', gaat ze verder, 'zijn er in 2017 wereldwijd ruim twee keer zoveel mensen met overgewicht. Wereldvoedseldag is in het leven geroepen om met zijn allen in ieder geval één dag per jaar stil te staan bij deze grote voedselvraagstukken en te zoeken naar oplossingen en mogelijkheden die we in Nederland te bieden hebben.'

Koken met restjes

Bij de Mauritskazerne in Ede staan deze zaterdag allerlei activiteiten op het programma. Zoals 'Van riek tot vork', waarbij bezoekers een zuivelgerechtje kunnen eten en ondertussen op een koptelefoon het verhaal achter het gerecht horen.

Verder is er een supermarktsafari, waarbij je kunt leren hoe je verantwoord boodschappen kunt doen. Meesterkok Pierre Wind verzorgt een workshop 'toekomstkoken' voor kinderen en de Arnhemse chef-kok Estée Strooker laat zien hoe je met je eigen restjes lekker kunt koken.