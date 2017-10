Vernieuwd verzetsmonument Arnhem onthuld

Ontwerper en kunstenaar Jouke Hoogland is erg enthousiast over het vernieuwde ontwerp. 'Al spelenderwijs heb ik bedacht om er kubussen van te maken en ik denk dat dit het verzet ook recht aan doet.'

Volgens hem geeft dit een heel ander idee aan het ontwerp. 'Met kubussen en de verspreiding zoals het nu is, laat je zien dat het in beweging is en dat was het verzet ook altijd', legt Hoogland uit.

Voor de rest is er nog een speciale kubus waar het verhaal van het verzet op staat geschreven en een foto van hoe dat er in die tijd uitzag.

Het oude verzetsmonument bij concertzaal Musis. Foto: Omroep Gelderland