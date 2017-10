Medewerkers en schoonmakers bij Radboud Universiteit samen aan tafel

ARNHEM - Onbekend maakt onbemind en dus organiseert schoonmaakbedrijf Asito dit jaar voor de zevende keer het Nationaal Integratiediner. Ook bij de Radboud Universiteit Nijmegen zitten schoonmakers en medewerkers van de universiteit donderdag gezamenlijk aan tafel. In Nijmegen is het diner een ontbijt. 'De meeste medewerkers zijn al vroeg aan het werk, dus een ontbijt was het meest logisch', legt Marian Remmits van Asito uit.

Het Integratiediner ontstond een paar jaar geleden spontaan toen medewerkers zelf een diner organiseerden omdat ze elkaar niet goed genoeg kennen. 'We hebben 100 verschillende nationaliteiten in ons bedrijf', zegt Joost Brinkhuis, manager personeelsontwikkeling van Asito. 'We vinden het belangrijk dat die mensen elkaar, maar ook de mensen voor wie ze schoonmaken leren kennen en dus juichten we dit initiatief toe.'

Inmiddels is het uitgegroeid tot een nationaal evenement op 300 locaties waar ruim 20.000 mensen aan deelnemen. In Gelderland eten bijna 1700 mensen samen op twintig verschillende locaties.

Ontbijt met Zuid-Amerikaanse pasteitjes

Maricela Lara Asencio maakt de lokalen schoon bij de Radboud Universiteit en schuift donderdagochtend ook aan. Het ontbijt is niet het standaard broodje kaas dat we in Nederland vooral eten. Iedereen neemt een gerecht uit zijn of haar land van herkomst mee. Lara Asencio: 'Turkse collega's maken altijd pizza of brood met hete kaas. En de Afrikaanse rijst is ook altijd heel lekker.' Ze neemt zelf Zuid-Amerikaanse pasteitjes mee; een recept uit de Dominicaanse Republiek waar ze vandaan komt. 'Pasteitjes voor 50 mensen, daar sta ik wel een paar uur voor in de keuken', lacht ze. 'Maar het is altijd heel gezellig. Normaal spreek je je collega's bijna nooit.'

Contact met collega's en met klanten staat of valt met het Nederlands spreken. Daarom worden er vanuit het schoonmaakbedrijf ook taallessen gegeven. Marian Remmits stuurt het schoonmaakteam bij de universiteit in Nijmegen aan. Ze merkt dagelijks hoe belangrijk taal is op de werkvloer: 'Voor overdrachten, maar ook als er ergens een briefje hangt. En gewoon in het dagelijkse contact met de mensen bij wie je schoonmaakt.'

Schoonmaker zichtbaarder

Bovendien is de schoonmaker steeds zichtbaarder geworden, legt manager personeelsontwikkeling Brinkhuis uit. 'Voeger vond het schoonmaken vooral buiten kantoortijden plaats. Dat is veranderd en dus heb je als schoonmaker meer contact met mensen op die kantoren. En we zijn ook op bijvoorbeeld stations te vinden. Als mensen de weg niet weten, klampen ze als eerste een schoonmaker aan.'

Trots

Lara Asencio deed ook mee met de taalles. Ze is al sinds 2001 in Nederland, maar de behoefte om goed Nederlands te spreken, werd nog groter toen haar man overleed. ; Ik ben heel trots dat ik nu alles zelf kan. Ook de financiën: ik doe alles zelf.'