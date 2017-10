Eigenaren ChickFriend na twee maanden weer op vrije voeten

Foto: Omroep Gelderland

ZWOLLE - De twee eigenaren van het Barneveldse bedrijf ChickFriend zijn weer op vrije voeten. Martin van de B. uit Barneveld en Mathijs IJ. uit Nederhemert blijven verdachten in de fipronil-zaak, maar mogen die in vrijheid afwachten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Zwolle beslist.

De raadkamer oordeelt dat er geen gronden meer zijn om de twee verdachten langer vast te houden en heeft de voorlopige hechtenis opgeheven. Het duo zat sinds 10 augustus vast. Beide mannen behandelden bloedluis in stallen van pluimveehouders. Ze maakten daarbij gebruik van het verboden middel fipronil. Advocaat Aart van Voorthuizen van Van de B. zei eerder te hopen dat de voorlopige hechtenis van zijn cliënt zou worden geschorst. Fipronil in eieren Het verboden bestrijdingsmiddel fipronil kwam in eieren terecht. Getroffen pluimveehouders moesten miljoenen vervuilde eieren vernietigen en kippen ruimen. Het Openbaar Ministerie wist de rechtbank er eerder van te overtuigen het voorlopige hechtenis van beide bloedluisbestrijders steeds te verlengen. Dit vanwege maatschappelijke onrust als de verdachten zouden worden vrijgelaten en dat ze het onderzoek naar de 'gifeieren' niet in de weg konden lopen. Zie ook: Dossier Eiercrisis

Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl