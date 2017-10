Michael P. donderdag voorgeleid; Anne Faber nu ook gezocht in Zeewolde

DEN DOLDER - Michael P. uit Zeewolde wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De 27-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van Anne Faber. De vrouw van 25 uit Arnhem, die in Utrecht woont, is sinds 29 september vermist. In een natuurgebied bij Zeewolde wordt nu ook naar haar gezocht.

De rechter-commissaris beslist of P. in voorlopige hechtenis blijft. Dit is een rechter die beslist of een verdachte langer in voorarrest gehouden mag worden. Ook beslist hij of er bijzondere opsporingsmethoden, zoals het tappen van telefoons en doorzoekingen, mogen worden ingezet.

Veertig rechercheurs werken aan de zaak

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het onderzoek in volle gang en biedt de arrestatie van de man 'nieuwe mogelijkheden voor het onderzoek'. Ruim 40 rechercheurs en twee officieren van justitie werken onafgebroken aan de zaak.

Het onderzoek spitst zich in eerste instantie toe op het vinden van Anne Faber, die nog steeds spoorloos is. Ook gaan de rechercheurs de gangen van P. in de afgelopen periode na. Verder worden getuigen gehoord, camerabeelden en tips bestudeerd en vindt telefoon- en sporenonderzoek plaats. Tijdens de zoekactie wordt deze woensdag het bos bij de kliniek waar P. zat uitgekamd en dus ook gezocht in Zeewolde.

Anne Faber verdween bijna twee weken geleden tijdens een fietstocht in de provincie Utrecht. Spullen van haar zijn inmiddels teruggevonden.

Moeder werkt bij gemeente Beuningen

De moeder van Anne Faber werkt bij de gemeente Beuningen, bevestigt een woordvoerster. 'We leven intens met haar mee', zegt ze. Of de vrouw aan het werk is, wil ze niet zeggen. De vader van de vrouw is docent tekenen in Ede. Sinds de vermissing van zijn dochter is de man niet meer op school geweest.

In 2010 verkrachtte Michael P. uit Zeewolde twee meisjes in Nijkerk. In hoger beroep legde het gerechtshof in Arnhem P. hem daarvoor een celstraf van 11 jaar op. P. zat in een psychiatrische kliniek in het Utrechtse Den Dolder. Op de dag van de verdwijning van Anne Faber zou hij met verlof zijn, maar dat willen OM en politie niet zeggen.

