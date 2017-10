Man cel in voor uitgaansgeweld

ARNHEM - Een 26-jarige man uit Wageningen is woensdag veroordeeld voor het plegen van twee geweldsincidenten tijdens het uitgaan in Arnhem. Hij kreeg een gevangenisstraf van 10 maanden waarvan 4 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.

De man is tijdens een nog lopende proeftijd binnen vier maanden twee keer betrokken geraakt bij een vechtpartij in het centrum van Arnhem. Dat de man eerder voor een soortgelijk feit is veroordeeld en de voorwaardelijke straf hem niet heeft tegengehouden weer de fout in te gaan, weegt de rechtbank mee.

In oktober 2016 heeft de man met zijn vriendengroep willekeurige voorbijgangers gevolgd, geslagen en getrapt. In februari dit jaar heeft hij op een bezoeker van een café ingeslagen en geschopt, en ging door terwijl het slachtoffer al bewusteloos op de grond lag. Het slachtoffer heeft nog steeds klachten van de hersenkneuzing die hij toen opliep.

De officier van justitie beschuldigde de man van openlijk geweld en poging tot doodslag, en eiste een gevangenisstraf van 20 maanden waarvan 5 voorwaardelijk. De rechter vindt dat de Wageninger zich niet heeft schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag bij het tweede incident, maar wel het medeplegen van een poging tot zware mishandeling. Hier hangt een lagere straf aan.

Aan het voorwaardelijke deel van de straf hangt een meldplicht bij de reclassering en het verplicht volgen van een training over alcohol en geweld.

De man moet aan de slachtoffers in totaal ruim 6000 euro betalen.