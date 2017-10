Wethouder bestormt ranglijst 'Duurzame 100'

Harriët Tiemens. Foto: William Moore

NIJMEGEN - Drie Nijmegenaren staan dit jaar in de 'Duurzame 100'. Dat is een lijst voor de meest 'duurzame mensen' uit onder andere het bedrijfsleven, de politiek, gezondheid en wetenschap. De hoogste binnenkomer is wethouder Harriët Tiemens.

'Tiemens heeft diepe indruk gemaakt op de jury van de Duurzame 100. Vandaar dat Harriët Tiemens, wethouder van Nijmegen, in één keer vanuit het niets op plaats 5 is beland. Tiemens is op die manier ook een boegbeeld voor al die andere wethouders in Nederland die zich het vuur uit de sloffen lopen om hun gemeente duurzamer te maken', schrijft de jury over haar. Tiemens is de enige politica in de top 50. De andere Nijmegenaren zijn Johan Frijns, directeur van BankTrack (91e plaats), en Cathy van Beek, ambassadeur Zorg MVO Nederland (45e plaats). Zie ook: De lijst van de Duurzame 100 (Trouw)