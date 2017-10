Rapper zijn is leuk maar lang niet altijd; Arnhemse rapper doet zijn verhaal

ARNHEM - De Arnhemse rapper Bertan Aslan, beter bekend als 6iant, weet dat rapper zijn lang niet altijd altijd even leuk is. Geregeld krijgt hij een lading met positieve reacties, maar ook is het regelmatig allemaal wat minder positief.

Sjef Bruining, van het jongerenplatform StraatKonijnen van Omroep Gelderland, loopt een dag mee met de rapper. Hij praat over de passie van Aslan en neemt zelfs samen met hem een nummer op.

