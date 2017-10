Werkstraf voor veroorzaken dodelijk verkeersongeval

ZUTPHEN - Een 43-jarige man uit Zutphen is woensdag veroordeeld voor het veroorzaken van een verkeersongeluk in zijn woonplaats, waarbij een bestuurster van een scootmobiel overleed. De man kreeg een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden opgelegd.

De man reed op 26 november 2016 met een hoge snelheid achteruit op een eenrichtingsweg. Hij remde niet op de kruising van de Laarstraat en het Hogestraathe waar andere weggebruikers voorrang zouden hebben. Hierbij reed hij in op een bestuurster van een scootmobiel, zij is later aan haar verwondingen overleden.

Door het Openbaar Ministerie werd een werkstraf van 240 uur en een rijontzegging van 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, geëist. De rechter heeft de straf verlaagd, vanwege de lange duur van de zaak, het feit dat hij niet eerder is veroordeeld en de berouwvolle indruk die hij maakt.

De man heeft tot de dag van het overlijden van het slachtoffer contact gehad met nabestaanden en en is na het overlijden van de vrouw ook voor contact open blijven staan.