Hoe er gereageerd wordt op Coming Out Day

Foto: Omroep Gelderland

LIENDEN - Het tolereren van mensen die vallen op hetzelfde geslacht. Dat is de bedoeling van het wereldwijde Coming Out Day, dat vandaag is.

Maar is er wel een beetje respect voor LGTB'ers (lesbiënnes, gays, biseksuelen en transgenders)? De StraatKonijnen van Omroep Gelderland gingen met deze vraag de straat op, en vroeg naar de meningen over Coming Out Day. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl

