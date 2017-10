Provincie wil onderzoek naar hinder 'Lelystad'

ARNHEM - Het effect van laagvliegend luchtverkeer van en naar vliegveld Lelystad op de Veluwe moet nog worden onderzocht. Tot nu toe is alleen bekend wat de gevolgen zijn van dat vliegverkeer voor Flevoland. Dat meldt de provincie Gelderland.

Het ministerie van Infrastructuur moet volgens het provinciebestuur dat effect onderzoeken. Een studie naar geluidshinder en lucht- en milieuvervuiling voor de regio vindt de provincie op haar plaats.

Gelderland, maar ook Overijssel, Drenthe en Friesland willen van het ministerie horen wat bekend is over leefbaarheid in de omgeving van andere, relatief kleine luchthavens.

Vakantievluchten vanaf 2019

Lelystad Airport moet vanaf 2019 het vakantievliegverkeer van Schiphol overnemen. Daardoor wordt de nationale luchthaven ontlast. Maar daardoor komen zeker tot 2023 ook tientallen vliegtuigen per dag laag over de Veluwe.

In dat jaar is waarschijnlijk het herindelen van het luchtruim afgerond; in dat tijdrovende proces worden de nieuwe vliegroutes voor militair en burger luchtverkeer getekend.

Geen meerderheid voor uitstel

De ChristenUnie in Provinciale Staten (PS) van Gelderland heeft liever dat de vakantievluchten worden uitgesteld totdat die herindeling is afgerond. Het voorstel van ChristenUnie heeft echter geen meerderheid in PS van Gelderland. Overigens houdt een meerderheid in de Tweede Kamer vast aan het openen van Lelystad Airport in 2019.



In november moet een definitief besluit vallen over de vliegroutes vanaf Lelystad.

