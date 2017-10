Eis: acht maanden jeugddetentie voor gewelddadige overval in Tiel

TIEL - Tegen een 20-jarige Tielenaar is woensdag acht maanden jeugddetentie, waarvan drie maanden voorwaardelijk, geëist voor een gewelddadige overval op de Coop aan de Wilhelmina Druckerstraat in Tiel. Het Openbaar Ministerie vindt bovendien dat de man zich moet laten behandelen.

De zaak van een andere 20-jarige Tielenaar werd achter gesloten deuren behandeld omdat hij ten tijde van de overval, 25 september 2015, nog minderjarig was. De eis tegen hem wordt daarom niet bekendgemaakt.

Ten tijde van de overval zit de bedrijfsleider in het kantoor de administratie bij te werken als achter hem met grof geweld een raam ingeslagen wordt. Onder bedreiging van wapens moet de bedrijfsleider de kluis openen. Het overige personeel probeerde zich in veiligheid te brengen toen ze de overvallers zagen. In totaal werd er bijna 19.000 euro buitgemaakt. De overvallers namen dat in sporttassen mee.

Een derde verdachte werd direct na de overval al opgepakt. Hij is in januari tot drie jaar cel veroordeeld.

Zie ook:

Jongemannen anderhalf jaar na overval opgepakt

Overvaller (19) na anderhalf jaar alsnog gepakt