Hackers willen gevangenis in

ARNHEM - De koepelgevangenis in Arnhem staat sinds een paar dagen officieel te koop en hackerscollectief Beehive 4.2 heeft al aangegeven zich graag te willen vestigen in het karakteristieke pand. De groep bestaat uit ethische hackers die bedrijven juist helpen. Elektriciteitsbedrijf Tennet steunt ze al.

Sleutelfiguur van Beehive 4.2 Jos Weyers heeft grootste plannen voor de voormalige gevangenis. Hij wil er een internationaal 'hackershub' van maken. 'Hackers klinkt misschien eng, maar dat is het helemaal niet. Hackers zijn vaak slimme mensen die eigenlijk gewoon knutselen met dingen. Dat zijn computers, maar bijvoorbeeld ook sleutels', legt hij uit.

Spelen en leuke dingen doen

'Wij ethische hackers zitten anders in elkaar dan de hackers die kwaad doen. Wij zijn wat chaotischer en werken met minder structuur. We gaan niet beginnen met het idee dat we een bedrijf gaan maken en zo veel mogelijk geld moeten verdienen. Wij willen gewoon spelen en leuke dingen doen en dan komen er soms per ongeluk bedrijven of grote projecten uit', zegt Weyers.

Eens in de vier jaar komen hackers bijeen om samen te werken en te hacken. 'Zo kunnen we oefenen, maar ook helpen. Een tijdje terug hebben we de opdracht gekregen een brandweerwagen te hacken. Dit is ons gelukt en daar leert de brandweer dan ook weer van. Zij weten zo waar de gaten zitten en kunnen dit oplossen.'

Internationaal samenwerken

Maar één keer in de vier jaar is niet genoeg, volgens de hacker. Hackers kunnen vaker samenwerken in een plek als de koepelgevangenis. Niet alleen hackers uit Nederland kunnen daar komen werken, maar ook internationale hackers. Opleidingen en bedrijven kunnen ook gaan samenwerken. TenneT is het eerste bedrijf dat bij de provincie heeft aangegeven het een goed plan te vinden.

Volgens Weyers zullen er nog meer bedrijven volgen die mee willen profiteren van de kennis. Ook zou de regio Arnhem hiermee het 'hart van de cybersecurity' kunnen worden. 'We krijgen al vanuit de hele wereld positieve reacties. Ook met de vraag: wanneer kan ik een ticket boeken en mijn ding doen?', zegt Weyers.

Hackers die vanuit een gevangenis willen werken, het klinkt bijzonder. 'We zijn er eigenlijk toevallig tegenaan gelopen. We hadden al dik twee jaar plannen om een groot pand te gaan 'bewonen' en toen kwam naar buiten dat de koepelgevangenis in Arnhem de verkoop in ging. Ik vond het zo'n mooi en markant pand, en het was ook nog enorm groot. Toen ben ik gaan denken wat wij ermee zouden kunnen en kwam dit plan er uit.'

Kamers voor vips

'Het gebouw is op een rare manier vriendelijk en het hoofdpand is enorm; heel ruim en leeg. Aan het pand mag niet verbouwd worden, eigenlijk mag er maar weinig wél aan veranderd worden. Maar we willen het pand ook niet aanpassen', benadrukt Weyers.

Het plan is om het terrein en pand zo in te richten dat er vooral gewerkt kan worden, maar ook met mogelijke overnachtingsplekken voor hackers die van ver moeten komen. Deze kamers zullen vrij simpel zijn maar voor vips en mensen van bijvoorbeeld belangrijke bedrijven zullen er grotere en luxere kamers komen. Deze kosten dan ook iets meer.

Een tijdje geleden is er een marktconsultatie geweest, waar Beehive 4.2 aan mee heeft gedaan om erachter te komen wat er allemaal nog moet gebeuren. Op dit moment is de enige mogelijkheid in de gevangenis, om ook echt een gevangenis op te zetten.

De vergunning moet worden aangepast voor andere bewoners van de gevangenis. En daar is nu uitgekomen dat er zo weinig mogelijk aan verbouwd mag worden en dat nieuwe functies niet te veel verkeers- of parkeeroverlast mogen veroorzaken. 'En wij passen daar prima in. We zijn nu dus aan het lobbyen om het plan er door te krijgen.'

Partijen met belangstelling voor de Arnhemse koepelgevangenis kunnen zich tot 7 december melden en daarna tot 15 maart 2018 een bod doen. In mei 2018 wordt de koper bekendgemaakt.

