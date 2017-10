Jongens van 14 overvallen kapperszaak Apeldoorn

APELDOORN - Een kapperszaak in De Eglantier in Apeldoorn is dinsdagavond vermoedelijk overvallen door twee jongens van 14, een jongen van 16 uit Apeldoorn en een 19-jarige man uit Vorden. Alle vier verdachten zijn aangehouden.

Een van de jongens, die in het bezit was van een vuurwapen, kwam de zaak binnen en eiste geld. De anderen stonden buiten op de uitkijk. De jongens zijn er vervolgens te voet, met een onbekende buit, er vandoor gegaan. Het personeel van de winkel heeft direct de politie gebeld. Agenten zochten in de omgeving naar personen die aan het signalement van de verdachten voldeden. Ook werd een Burgernetmelding uitgedaan en is de politiehelikopter ingezet. Door verschillende getuigen die reageerden op de Burgernetmelding werden de verdachten gezien. Zo konden de agenten ze volgen tot aan de Ploegersdonk. Daar werden ze door de agenten onderschept en aangehouden.