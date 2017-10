Wijngids (alleen) voor vrouwen: 'Ons reuk- en smaakvermogen is beter'

ARNHEM - In een tijd waarin genderneutraliteit ter discussie kan het eigenlijk niet, maar Janna Meppelink uit Gorssel doet het toch: ze brengt een wijngids speciaal voor vrouwen op de markt.

Meppelink is vinoloog en schrijver en van mening dat vrouwen wijn heel anders ervaren dan mannen. 'Wij hebben een beter reuk- en smaakvermogen. Dat is zo door de natuur bepaald', zegt ze op Radio Gelderland.

In de gids, die donderdag in de winkels ligt, beschrijft Meppelink 101 van haar favoriete wijnen. Die beschrijving helpt vrouwen niet alleen de juiste fles uit te kiezen in de wijnhandel; bij elke fles heeft ze een verhaal geschreven dat je meeneemt naar de wereld achter het etiket.

'Juiste mood'

Wijn drinken is volgens Meppelink een genietmoment dat beter tot haar recht komt wanneer er goede muziek op staat. Bij elke wijn in haar boek, heeft ze daarom ook muziek uitgezocht. 'Zo kom je in de juiste mood om de wijn te drinken', legt ze uit.

Als de 'mood' goed is, moeten de zintuigen zich voorbereiden op de wijn. Want, die krijgen nogal wat te verwerken als je een goed glas drinkt. 'Wijn beroert niet alleen de mond en de neus, maar ook de ogen die de kleur van de wijn detecteren en de oren die luisteren naar het geklok wanneer de wijn wordt ingeschonken', gaat ze verder.

Ze vindt het moeilijk haar favoriete wijn aan te wijzen. 'Als ik er één kies, sluit ik andere geweldige wijnen uit. Het gaat erom of ze goed gemaakt zijn, en dat lukt heel veel wijnboeren tegenwoordig. Daar heb ik veel respect voor', besluit ze.