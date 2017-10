Politie pakt verdachte van plofkraak in Didam op

Foto: Omroep Gelderland

DIDAM - Een 28-jarige man uit Vinkel (Noord-Brabant) is dinsdagochtend aangehouden door de politie. Hij wordt in verband gebracht met de plofkraak in Didam op 26 januari dit jaar.

De politie Oost-Nederland heeft al eerder in Spanje een verdachte aangehouden voor deze plofkraak en doet verder onderzoek. Deze aanhouding is het resultaat van intensief onderzoek, meldt de politie. 'Geweld plofkraken zorgwekkend' Het geweld waarmee dit soort plofkraken gepaard gaat is zorgwekkend, vindt de politie. 'De maatschappelijke en financiële schade die dit fenomeen veroorzaakt is groot. Tegenwoordig worden steeds vaker zware explosieven gebruikt. Dit veroorzaakt gevaar voor de omgeving, omwonenden en passanten en schade aan de geldautomaten en gebouwen', meldt de politie op haar site. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl