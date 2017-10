Nijmegenaren vast voor moord

NIJMEGEN - De politie heeft dinsdag en woensdag drie mensen aangehouden in het onderzoek naar de gewelddadige dood van de 37-jarige Ulas Iskar uit Ossendrecht. Onder hen zijn twee Nijmegenaren van 33 en 36 jaar.

Het slachtoffer werd op 16 februari 2016 dood aangetroffen in een huis in het Brabantse Ossendrecht. Hij bleek doodgeschoten. In de woning was een hennepkwekerij.

Na veel speuren kon dinsdag een 33-jarige vrouw uit Bergen op Zoom worden opgepakt. Een dag later zijn de Nijmegenaren aangehouden. Het drietal zit vast voor verhoor.

Getuigen zagen destijds na het schietincident ongeveer acht mensen bij de woning wegrennen. De politie sluit daarom niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden.