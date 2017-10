Angst is groot na branden Epe: buurtbewoonster durft niet meer thuis te slapen

Foto: Omroep Gelderland

EPE - De schrik zit er goed in bij buurtbewoners na een brand in een leegstaande hooischuur aan de Schotweg in Epe. De buurt is er van overtuigd dat er een brandstichter actief is. Een buurtbewoonster durft niet meer thuis te slapen na de brand in de nacht van dinsdag op woensdag.

'We gaan niet in Epe slapen. Het is nu wel heel erg dichtbij. Ze gaat mee naar Apeldoorn', vertelt haar vriend. Veel bekijks Woensdagochtend trok de brand nogal wat bekijks van buurtbewoners. Ze stellen vragen aan de politie, maar geven ook zelf informatie over wat zij gezien en gehoord denken te hebben. 'Daar gaan we weer' 'Vannacht hoorden wij weer de brandweerauto's over het zandpad scheuren en ik dacht 'oh god, daar gaan we weer'. Ik vind het allemaal maar erg wat ik hier zo zie', stelt een andere buurtbewoner. De politie heeft het perceel waar de afgebrande kapschuur staat afgezet met roodwitte linten. Agenten houden de wacht, zodat niemand het terrein betreedt. Vijf branden In de gemeente Epe zijn in korte tijd vijf branden geweest, allemaal in hetzelfde gebied. Zie ook: Alweer brand in Epe, de vijfde keer in korte tijd