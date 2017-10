Grafheuvels van 3800 jaar oud bij Tiel gevonden

TIEL - Bij archeologische opgravingen op een bedrijventerrein in Tiel zijn twee 3800 jaar oude grafheuvels gevonden. In de heuvels zijn de stoffelijke resten van in totaal ruim veertig mensen aangetroffen. De grafheuvels hebben een doorsnede van twintig meter.

Opmerkelijk is dat deze grafheuvels een hele lange tijd zijn gebruikt, waarschijnlijk zijn er hele families bijgezet. De oudste dode is rond 1850 voor Christus begraven. De jongste is ongeveer 1500 jaar later bijgezet. De oudste doden waren bewoners van een boerderij die op vijftien meter afstand van de grafheuvels is opgegraven.

Archeologen zijn enthousiast

De archeologen zijn zo enthousiast over deze grafheuvels, omdat het één van de eerste keren is dat er nog zoveel skeletten bewaard gebleven zijn. Alle resten zijn opgegraven en voor onderzoek overgedragen aan deskundigen. Verder onderzoek naar de skeletresten kan meer duidelijkheid gaan geven over familierelaties, leeftijd, geslacht en herkomst.

Enorm veel vondsten

Tijdens de opgravingen zijn er bijna één miljoen vondsten gedaan in een periode van bijna een jaar tijd. De meeste vondsten (aardewerkscherfjes, vuurstenen gereedschappen en dierenbotten) komen uit de Steentijd en Bronstijd en zijn tussen de 6000 en 4000 jaar oud.

Foto: RMO