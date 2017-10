Hercules wil meer dan handhaving eredivisie

ULFT - Tafeltennisvereniging Hercules uit Terborg is niet alleen op sportief vlak ambitieus. Naast handhaving in de eredivisie hopen de tafeltennisser hun sport meer op de kaart te zetten in de Achterhoek.

“We zijn hier met een paar geweldige mensen iets heel moois aan het neerzetten”, aldus voorzitter Herm Aalders over de ambities van de Terborgse vereniging. Dit jaar komt Heren 1 voor het eerst sinds 2005 weer uit in de eredivisie. De Terborgenaren doen het tot nu toe niet onverdienstelijk op het hoogste niveau. “De eerste twee wedstrijden hebben we ons echt van onze goede kant laten zien en mooie uitslagen neergezet”, vindt Jurgen Pastoors, speler van Heren 1. Pastoors hoopt zich met Hercules te handhaven. ‘’Een enorme uitdaging.’’



De vereniging hoopt tafeltennis meer op de kaart te zetten in de regio. Zo probeert Hercules zich te laten zien op social media en daarnaast proberen ze meer aanwas te krijgen bij de jeugd. “We hebben laatst een meidendag georganiseerd waarbij meisjes konden nagellakken en nagelknippen. Natuurlijk zitten daar ook een paar rondjes tafeltennis bij waarbij de kinderen kunnen kennismaken met het spelletje en de techniek’’, vertelt de voorzitter. De komende tijd zal de tafeltennisclub nog meer activiteiten organiseren om mensen kennis te laten maken met hun sport.