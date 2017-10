NIJMEGEN - De van fraude verdachte zorgaanbieder Rigtergroep in Nijmegen is failliet. De organisatie verzorgde beschermd wonen voor kwetsbare groepen mensen.

De misstanden kwamen aan het licht, nadat de gemeente Nijmegen in juli aangifte had gedaan tegen de directie van de zorgaanbieder van geestelijke gezondheidszorg. Die zou voor 1,1 miljoen euro gefraudeerd hebben. Het faillissement van de Rigtergroep is dinsdag uitgesproken door de Gelderse rechtbank.

Volgens de curator had de groep 35 tot 40 mensen in dienst. Rigtergroep had in Nijmegen over verscheidene locaties 48 cliënten.

Nog geen besluit mogelijke vervolging

Het Openbaar Ministerie heeft nog geen beslissing genomen over eventuele vervolging van de directie van de Rigtergroep, zei een woordvoerster woensdag. Volgens wethouder Bert Frings van Nijmegen verdiende directeur Monique Neuféglise in twee jaar tijd meer dan een half miljoen euro.

Ook zou zij eigenaar zijn van luxe appartementen, die ze via de Rigtergroep verhuurde aan cliënten met een persoonsgebonden budget (pgb). Neuféglise sprak deze aantijgingen eerder tegen.

Cliënten boos op wethouder

De cliënten van Rigtergroep keerden zich tegen de wethouder toen duidelijk werd dat ze rond oktober moesten verhuizen naar een leegstaand verpleeghuis. 'Maar we kunnen er niet eens koken. Volgens de ambtenaar is de magnetron die er staat voldoende. We zijn geen konijnen die je in een hok stopt!', zei een van hen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg bezocht eerder dit jaar twee locaties van de Rigtergroep en kwam tot een hard oordeel. Zo oordeelde dat de geboden zorg onvoldoende voldeed aan de normen en daardoor risicovol was. Er liep te weinig goedgekwalificeerd personeel rond dat ook nog eens onverantwoord omging met medicijnen.

'Iedereen heeft onderdak'

Alle 48 cliënten van de failliete zorgaanbieder hebben onderdak en zorg, verzekert een woordvoerster van de gemeente Nijmegen. '16 van hen hebben een permanente plek en 13 zitten in afwachting van definitief onderdak in verpleeghuis Doekenborg', zegt Suzanne Baks.

Nog een groep is volgens Baks in gesprek met een verhuurder aan de Bijleveldsingel en een aantal cliënten heeft zelf onderdak gevonden of blijft voorlopig in een onderkomen van Rigtergroep, totdat een andere plek is gevonden. Baks: 'De verhuurders zijn coulant met de huurprijzen en huurtijd.'

