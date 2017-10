SS-expositie roept weerstand op

GROESBEEK - Vanaf vrijdag zijn bezoekers welkom bij de nieuwe expositie over de SS in het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Maar nog voordat de expositie geopend is, heeft die al weerstand opgeroepen. Tegenstanders vinden dat de aankondiging van de expo suggereert dat er ook een goede kant was aan de SS.

Archeologische expedities en kruidentuinen

'De naam SS roept vrijwel onmiddellijk beelden op van blonde Ariërs, meedogenloze kampbewakers en doodseskaders.' Het is van de eerste zinnen uit de informatiefolder 'De SS, veelzijdig extremisme' van het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Maar dat beeld van het Arische leger is volgens het Bevrijdingsmuseum incompleet. 'Wie wist bijvoorbeeld dat de SS archeologische expedities naar onder andere Tibet organiseerde', zo gaat de folder verder.En 'wie wist bijvoorbeeld dat de SS kruidentuinen aanlegde...en de Waffen-SS één van de meest multiculturele organisaties ter wereld was?'

'Niets leuks over de SS te vertellen'

Hanna Luden van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) schrok nogal toen ze de aankondiging voor de expositie zag. 'Ik denk onbewust suggereert het een soort leuk verhaal over de SS en naar ons idee is er niets leuks over de SS te vertellen.' Luden is er ongelukkig mee dat het Bevrijdingsmuseum een 'andere kant van de SS' suggereert.

Jory Brentjens die de expositie heeft samengesteld, is het niet eens met die kritiek. 'Wij laten geen andere kant zien van de SS. Wij laten het complete beeld zien.'

Hiermee wil Brentjens juist laten zien hoe sterk de SS was doorgedrongen in de hele maatschappij. Zo had de organisatie ook een deel van industrie in handen zoals porceleinfabrieken waar gevangenen als slaven werkten.

SS was multicultureel

Maar ook de stelling dat de SS een van de meest multiculturele organisaties ter wereld was, is Hanna Luden van het CIDI in het verkeerde keelgat geschoten. De term 'multicultureel' heeft volgens haar een soort 'politiek correcte lading'. Maar ook deze kritiek wijst Brentjens van de hand. 'Het is gewoon een simpele constatering', zo zegt hij verwijzend naar het aantal nationaliteiten dat vertegenwoordigd was in de SS. Daaronder waren ook Nederlanders, zo blijkt uit het uniform van één van hen die diende bij het vrijwillige legioen Niederlande.

'Zie je wel: ze overdrijven weer'

Hanna Luden begrijpt de opzet van de expositie wel, maar is bang dat mensen die alleen de aankondiging ervan onder ogen krijgen daar een verkeerd beeld aan overhouden. 'Sterker nog. Er zullen mensen rondlopen die zeggen zei je wel: ze overdrijven weer.'

Ook extreem rechtse mensen welkom

Zowel Luden als Brentjens sluiten niet uit dat de expositie ook extreemrechtse mensen aantrekt. Ook die groep is wat Brentjens betreft welkom 'zo lang ze zich maar gedragen.' Of die mensen zich dan laten overtuigen over het misdadige karakter van de SS? Hanna Luden betwijfelt het. 'Ik hoop dat ze iets leren en misschien van gedachten veranderen. Veel vertrouwen heb ik daar niet in.'