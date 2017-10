Oorlogsmuseum in Arnhem krijgt miljarden geschonken

De Duitse had de miljarden marken uit 1924 geërfd van haar ouders. Ze vond dat de biljetten in een museum thuishoorden en besloot Eef Peeters, de directeur van Oorlogsmuseum 40-45, te benaderen.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

'Ik ga je miljardair maken'

'Ze zei dat ze me miljardair ging maken', zegt Peeters. 'Ik kreeg de biljetten in een doos, sommige nog helemaal verpakt in stapeltjes met zegel en al.'

De marken zijn helaas niks meer waard. 'Nou, ik zou ze in een raamwerk kunnen plakken en dat verkopen voor 5 euro. Meer haal je er niet uit hoor', vertelt Peeters lachend.

Hoewel de marken dus geen economische waarde meer hebben, is de historische waarde enorm. 'Het laat zien hoe de economie er tijdens en voor de oorlog uit zag. Het geld was zó weinig waard dat mensen met pakken van honderdduizenden marken een brood gingen halen.'

Voedingsbodem voor Hitler

Dat het geld zo weinig waard was, was volgens museumdirecteur Peeters voedingsbodem voor Adolf Hitler. 'Hij beloofde de Duitsers een beter leven en gaf ze een nieuw wereldbeeld. Dat is natuurlijk verschrikkelijk uitgepakt en dat moet echt niet nog een keer gebeuren. Ook vandaag de dag wordt geld steeds minder waard en we moeten niet vergeten dat geld maar geld is.'