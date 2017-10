Voetbalclub wil kerk oranje verven voor derby

ZIEUWENT - De 'derby van het oosten' tussen het in oranje tenue spelende Longa '30 uit Lichtenvoorde en de concurrent RKZVC uit Zieuwent staat voor de deur. Zaterdag is het zo ver en de plagerijen zijn begonnen.

De supportersclub van Longa '30 is woensdag landelijk in het nieuws met een van die plagerijen. Op Facebook hebben zij namelijk een oproep gedaan om de kerk in het aangrenzende Zieuwent oranje te schilderen. Daarmee haalden ze onder andere de voorpagina van de Telegraaf.

Vrijwilligers moeten vrijdag en zaterdag beschikbaar zijn voor de schilderwerkzaamheden. 'Ervaring in de schildersbranche is een pré. Een gebrek aan hoogtevrees is een vereiste', schrijven zij.