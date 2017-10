'Iedereen moet zichzelf kunnen zijn'; regenboogtegel op Coming Out Dag

Zevenaar is daarmee een van de 150 gemeenten in Nederland die woensdag de regenboogvlag hijsen, een recordaantal. Verder gebeurde dat in onder meer Nijmegen en Harderwijk.

Bekijk hier de onthulling van de tegel in Zevenaar (de tekst gaat onder de video verder):

In het centrum van Tiel is de regenboogloper, een veelkleurige voetgangersoversteekplaats, onthuld. Apeldoorn krijgt deze of volgende maand een regenboogloper op het Stationsplein bij het centraal station.

'Iedereen moet zichzelf kunnen zijn'

Op Coming Out Dag wordt volgens COC Nederland benadrukt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. 'Iedereen moet zich geaccepteerd en (sociaal) veilig voelen. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in de eigen sociale kring of waar dan ook. De regenboogvlag symboliseert dit voor LHBTI’s. De vlaggen worden gehesen om deze boodschap gezamenlijk kracht bij te zetten.'

De eerste Nationale Coming Out Dag werd in 2009 gehouden. De toenmalige minister van Onderwijs en Cultuur Ronald Plasterk riep 11 oktober uit tot Nationale Coming Out Dag, om daarmee de sociale acceptatie van LHBTI’s te bevorderen.'

Zie ook: