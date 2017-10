Verhuizing van bank loopt uit op matpartij

DOETINCHEM - Een verhuizing van een bankstel in Doetinchem is vorige week maandag uitgelopen op een mishandeling. Een 53-jarige man kreeg klappen op de Caenstraat en liep meerdere breuken in zijn gezicht op.

De vooralsnog onbekende dader was volgens de politie maandagmiddag 2 oktober met twee andere mannen bezig om een bankstel te verhuizen bij een flat. Daarbij werd gebruik gemaakt van een zwart voertuig met een aanhanger. Deze combinatie blokkeerde de auto van het latere slachtoffer, waarna een woordenwisseling ontstond en één van de verhuizers plotseling uithaalde. De man werd dusdanig in het gezicht geslagen dat hij meerdere breuken opliep.



De politie is nu op zoek naar getuigen. Over de dader is weinig bekend, behalve dat de mannen in een zwart voertuig reden.