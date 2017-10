Flatbewoners vinden vijftien spuiten in brievenbussen

Foto: politie Ede

EDE - In de flat Veldzicht aan de Mariëndaal in Ede zijn dinsdag spuiten met bloedverdunners gevonden in verschillende brievenbussen van flatbewoners. Waarom en wie de spuiten in de flat heeft bezorgd, is nog onbekend.

Na een melding van een bewoner die een spuit met een doorzichtige vloeistof in haar brievenbus vond nam de politie een kijkje bij de flat. Na een controle bleek dat er in andere brievenbussen in dezelfde flat ook spuiten lagen. Volgens de ambulancedienst ging het om relatief ongevaarlijke Fraxiparine (bloedverdunners). De politie benadrukt echter wel dat mensen de vloeistof niet moeten gebruiken. De gevonden spuiten zijn door de politie afgegeven bij een apotheek. Foto: politie Ede Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl