Richèl Hogenkamp sneuvelt in de eerste ronde in Linz

Foto: ANP

DOETINCHEM - Tennisster Richèl Hogenkamp uit Doetinchem is er dinsdag niet in geslaagd de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz te bereiken.

Hogenkamp verloor in de eerste ronde van de Slowaakse Magdalèna Rybáriková: 5-7, 3-6. In de eerste set repareerde de Doetinchemse twee keer een break, maar de derde was haar te veel. In de tweede set ging het gelijk op tot 3-3, maar daarna won Hogenkamp geen game meer.