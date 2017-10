'Auto moeder Michael P. in beslag genomen'

DEN DOLDER - Er wordt steeds meer bekend over Michael P., die vastzit voor betrokkenheid bij de vermissing van Anne Faber. De Telegraaf meldt dat de auto van zijn moeder in beslag is genomen.

Meerdere mensen zouden aan de krant hebben gemeld dat P. onlangs in de wagen van zijn moeder door Spakenburg reed. Dat zou volgens De Telegraaf het potentiële gebied waar Anne zich bevindt, flink vergroten.

Verjaardag moeder

De 25-jarige vrouw, die in Arnhem opgroeide, is al bijna twee weken vermist. Ze verdween op 29 september, de dag dat volgens De Telegraaf de moeder van Michael P. jarig was. Dat zou een reden kunnen zijn voor het verlof van de man die vastzit voor de verdwijning van Anne.

De politie laat daar nog niets over los. Of P. inderdaad verlof had en op 29 september de kliniek mocht verlaten, willen het Openbaar Ministerie en ministerie van Justitie niet zeggen.

Verkrachting Nijkerk

P. groeide op in Zeewolde en ging in Harderwijk naar middelbare school De Drempel. In 2010 verkrachtte hij twee meisjes in Nijkerk. Hij kreeg daarvoor 16 jaar cel.

De zoektocht naar Anne gaat vandaag weer verder.

