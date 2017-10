'Jeroen Dijsselbloem vertrekt uit de politiek'

WAGENINGEN - Demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem verlaat over twee weken de politiek. Dat schrijft de Volkskrant. De Wageninger geeft zijn zetel in de Tweede Kamer op omdat hij 'de vuurkracht' ontbeert die de negenkoppige PvdA-fractie in de oppositiebankjes volgens hem hard nodig heeft.

Hij legt zijn Kamerlidmaatschap per 25 oktober neer, in de week waar het aantreden van het nieuwe kabinet wordt verwacht. 'Ik verlaat daarmee de Nederlandse politiek. En dat valt me zwaar.' Dat schrijft hij in een brief die hij dinsdagavond aan Kamervoorzitter Arib heeft gestuurd, meldt de Volkskrant.

De PvdA'er blijft wel tot medio januari voorzitter van de Eurogroep. Over zijn verdere toekomstplannen laat hij zich niet uit in zijn brief aan de Kamervoorzitter.