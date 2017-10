BARNEVELD - Een automobilist is dinsdagavond rechtop in de bomen beland langs de A30 bij Barneveld.

De man reed via de middenberm in de bosschages. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De zwaar beschadigde auto is door een bergingsbedrijf uit de bomen gehaald.

Het verkeer liep geen hinder op door het ongeluk.