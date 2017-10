Alweer brand in Epe, de vijfde keer in korte tijd

Foto: News United / Stefan Verkerk

EPE - In Epe is opnieuw brand geweest. Afgelopen nacht was het raak in een leegstaande hooischuur aan de Schotweg. In de gemeente zijn in korte tijd vijf branden geweest, allemaal in hetzelfde gebied.

Bij aankomst van de brandweer afgelopen nacht stond de schuur al in lichterlaaie. De brandweer heeft het gebouw gecontroleerd laten afbranden. De naastgelegen leegstaande woning liep geen gevaar. De oorzaak is nog niet bekend, maar het is wel de vijfde keer binnen tien dagen dat er brand is in Epe. Reeks van branden In de nacht van maandag op dinsdag was een grote brand uitgebroken in twee rijtjeshuizen aan de Klimtuin. De brand woedde in eerste instantie in een carport, maar sloeg over naar de aangrenzende woningen. Diezelfde nacht was er ook brand in een vrijstaande houten schuur aan de Slotgraskamp. De nacht daarvoor was er een schuurbrand aan de Smitskamp en vorige week brandde aan de Leeuwerikweg een houthok uit. Aangestoken De politie meldde dinsdag dat het nog te voorbarig is om een verband te leggen tussen de branden. Wel houdt de politie er rekening mee dat de branden zijn aangestoken en is op zoek naar tips en getuigen.