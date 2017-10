Komen eigenaren Chickfriend vandaag na twee maanden vrij?

BARNEVELD - Vandaag wordt duidelijk of de twee eigenaren van het Barneveldse bedrijf Chickfriend, verdachten in de fipronil-affaire, langer vast blijven zitten of niet.

De mannen behandelden bloedluis in stallen van pluimveehouders. Tijdens de behandeling tegen bloedluis maakten ze gebruik van het verboden middel fipronil. Advocaat van verdachte Martin van de B, Aart van Voorthuizen: 'Vanwege alle claims gaan wij niet inhoudelijk reageren, maar wij gaan voor schorsing'. De advocaat wil dat de voorlopige hechtenis wordt opgeheven.

Miljoenen kippen vernietigd

Eind juli meldt de Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit (NVWA) dat er fipronil is gebruikt tijdens een behandeling tegen bloedluis. Pluimveebedrijven die het bedrijf Chickfriend hebben ingehuurd voor zo'n behandeling, worden vervolgens geblokkeerd. Het middel blijkt ook in de eieren terecht te zijn gekomen. Getroffen pluimveehouders hebben inmiddels miljoenen vervuilde eieren kapot gegooid en miljoenen vervuilde kippen moeten vernietigen. Nog steeds blijkt het voor sommige pluimveehouders lastig om fipronil uit de stal te krijgen omdat het middel vast kleeft aan stalsystemen. Meer boeren kiezen er nu voor om de kippen alsnog te laten vergassen.

Nog steeds vast

Advocaten van de verdachten willen tot nu toe niet inhoudelijk op de zaak reageren. Martin van de B. (31) uit Barneveld en Mathijs IJ. (24) uit Nederhemert van ChickFriend zitten al sinds 10 augustus vast. De eerste periode zaten ze in beperking, dat bekent dat de mannen geen contact hadden met de buitenwereld. Ze konden alleen spreken met hun advocaten. De familie liet weten dat deze periode erg zwaar was. Mathijs IJ. wordt voor het eerst vader en kreeg dus via zijn advocaat nieuwtjes rondom zijn zwangere vrouw te horen. Nu zitten de twee nog steeds vast. De familie kan inmiddels met ze spreken of de twee opzoeken.

Onderzoek niet in de weg lopen

Het Openbaar Ministerie voerde de vorige keren twee redenen aan om de mannen langer vast te houden. Dat doen ze vanwege de geschokte rechtsorde. Het criterium voor deze regel is dat het aannemelijk is dat de vrijlating van de verdachten een zodanig publiek onbehagen teweeg zal brengen dat dit zou leiden tot maatschappelijke onrust. De andere reden is het onderzoeksbelang. Zolang de mannen van ChickFriend vastzitten, kunnen ze het onderzoek niet in de weg lopen.

De raadkamer van de rechtbank in Zwolle maakt woensdagmiddag kenbaar of de verdachten langer vast blijven zitten of niet. Eerder al liet hoogleraar strafrecht Theo de Roos aan Omroep Gelderland weten dat hij denkt dat justitie inzet op een hoge strafeis.