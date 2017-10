VIDEO: Overvallers gaan met bijl en wapen tekeer

Foto: Bureau GLD

ARNHEM - In Bureau GLD toont de politie beelden van een overval op de Jumbo in Zutphen van eind september. Op die beelden is te zien hoe twee personen met een bijl de winkel binnen weten te komen, een desk op de kassa vernielen en er vandoor gaan met kassalades.

Een van de personen gebruikte bij de overval een bijl, de ander kwam met een pistool de supermarkt binnen. Een deel van het personeel weet weg te komen, maar een aantal medewerkers achter de balie komen oog in oog te staan met de overvallers. Een van de daders springt over de balie heen, rist de kassalades weg en binnen een minuut zijn de overvallers verdwenen. De politie hoopt dat het tonen van de beelden leiden tot herkenning. De beelden in BureauGLD: De buit bedroeg enkele honderden euro's, maar de daadwerkelijke schade is veel groter. Naast het desk op de kassa, werd ook de voordeur vernield en een pinautomaat gesloopt. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl

BureauGLD wordt vanavond om 17.20 uur uitgezonden en elk uur herhaald