Invaller Kadioglu goud waard voor Oranje-19

NIJMEGEN - Ferdi Kadioglu heeft Oranje onder 19 tegen Slovenië gered. In de laatste wedstrijd van de eerste kwalificatieronde was Kadioglu met een doelpunt en assist van enorme waarde.

Na twee zeges leek Oranje wel zeker van een plekje in de volgende kwalificatieronde. Daardoor begonnen een aantal sterkhouders op de bank. De Slovenen kwamen op voorsprong, invaller Kadioglu tekende daarna met een schot vanaf randje zestien voor de gelijkmaker.

In de 87ste minuut kwamen de Slovenen opnieuw op voorsprong, maar diep in blessuretijd leverde Kadioglu de bal na een goede actie af bij Donyell Malen die voor de 2-2 tekende.

Door het punt is Oranje groepswinnaar, maar het is nog onduidelijk of de ploeg in pot 1 terecht komt bij de loting voor de tweede kwalificatieronde.